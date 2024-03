REALITY

'Mairi, Várzea da Rocha...': Entenda a relação de Beatriz do BBB 24 com a Bahia

Aos berros constantes, Beatriz faz questão de que todo o 'Brasil do Brasil' saiba que ela é de Guarulhos (SP) e vendedora do Brás. Após parar no paredão do BBB 24 neste domingo, entretanto, ela convocou uma série de cidades baianas para apoiá-la: Salvador, Feira de Santana, Mairi e Várzea da Roça.