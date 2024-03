AMEAÇOU BATER

Fora do BBB, Rodriguinho revela ter procurado família de Davi para pedir desculpas

Eliminado do Big Brother Brasil, Rodriguinho contou em entrevista ao jornal Extra como tem sido os dias fora da casa. Confrontado sobre as declarações polêmicas dadas no reality — como a conversa em que criticava o corpo de Yasmin Brunet — ele disse que vem tentado se reconciliar com as pessoas com que se desentendeu dentro da casa.