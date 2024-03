ARETHA CACHEADA

Filha de Rodriguinho lembra perda da virgindade: 'Fui gostar na terceira, quarta...'

A digital influencer Aretha Cacheada, filha de Rodriguinho do BBB 24, revelou que já perdeu a virgindade. Em vídeo gravado ao lado da mãe, Nanah, a jovem de 19 anos deu detalhes de como se sentiu.

"No dia que aconteceu, eu não consegui olhar para a minha mãe. E a primeira coisa que eu falei para ela, foi que eu tinha perdido... Ela chorou muito e a gente não se falou no primeiro dia. Ela falou: 'eu preciso do meu tempo'. Parecia que estava grávida".