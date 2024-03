MULHER DE DAVI

BBB 24: Mani Reggo classifica relação de Davi e Isabelle como 'amizade'

Mani Reggo, mulher de Davi (do Big Brother Brasil 24) há quase dois anos, falou sobre a participação do baiano na reality. Em entrevista à revista Quem, ela também revelou o que pensa sobre a relação do marido com Isabelle, que é a pessoa mais próxima dele na casa.