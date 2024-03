VIDA SIMPLES

Antes do BBB 24, Matteus foi criado por avó doméstica e recebeu R$ 300 de bolsa universidade

Segundo o jornal Extra, o participante do programa da Globo viveu durante a época da faculdade com apenas R$ 300 de uma bolsa da universidade federal que estuda Engenharia Agônoma. A família chegou a receber durante um tempo o auxílio do Bolsa Família.

Além disso, o brother também teve uma infância difícil. Ele foi abandonado pelo pai, enquanto a mãe tinha apenas 17 anos. Matteus acabou sendo criado pela avó doméstica no Rio Grande do Sul.

"Eu tive a ajuda da minha mãe para criar o Matteus. Na época em que o pai dele me deixou para ficar com outra, eu estava de quatro pra cinco meses de gestação. Lembro que eu nem saía de casa de tanta vergonha, imagina, uma cidade pequena como Alegrete. Eu só queria me esconder", recorda Luciane Amaral, mãe do brother em entrevista ao Extra.