MÚSICA

'Sem Bethânia eu não estaria aqui': Caetano e a irmã falam sobre conexão e relembram infância

Caetano Veloso e Maria Bethânia deram uma prévia de sua turnê histórica Caetano&Bethânia, que se iniciará em agosto de 2024, em entrevista ao Fantástico neste domingo, 17. Os dois cantaram e também contaram um pouco sobre a infância no programa, e reviveram a escolha do nome de Bethânia, além de remontar os primeiros sucessos de Caetano, cantados pela irmã caçula. "Eu acho Caetano fora do comum", disse a cantora.