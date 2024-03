SHOW DO ANO

Bethânia e Caetano divulgam informações sobre venda de ingressos da turnê em dupla; saiba como garantir

Caetano Veloso e Maria Bethânia confirmaram em suas redes sociais, nesta segunda-feira (11), que a pré-venda de ingressos da turnê Caetano&Bethânia será aberta no próximo domingo (17). No mesmo dia, vai ao ar a participação dos irmãos no "Fantástico", da TV Globo, em que farão uma prévia da turnê em dupla.