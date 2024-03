TURNÊ

Venda de ingressos para Caetano e Bethânia tem longa espera em fila virtual com mais de 70 mil pessoas

Publicado em 18 de março de 2024 às 07:40

Maria Bethânia e Caetano Veloso Crédito: Divulgação

Os fãs de Caetano Veloso e Maria Bethânia enfrentaram uma longa espera para a compra de ingressos na pré-venda da turnê que os irmãos farão em 2024. Segundo informação compartilhada por Paula Lavigne no Instagram, mais de 70 mil pessoas permaneciam na fila virtual na noite de domingo (17).

Na manhã desta segunda (18), existem apenas ingressos para a categoria Cadeira Superior - R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia) - e Lounge Premium - R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia) para os shows na Arena Fonte Nova. Os preços para o show em Salvador variam entre R$ 110 e R$ 470.

Muitos fãs reclamaram do atraso na liberação da venda no site da empresa Ticketmaster. A pré-venda foi exclusiva para clientes do Banco do Brasil.

Eu não acredito que depois de esperar 40 minutos numa DESGRAÇA DE FILA VIRTUAL, PREENCHER TODOS OS DADOS, ESSA MERDA ME MANDA PRO INÍCIO DA FILA DE NOVO AAAAAAA pic.twitter.com/BHOxtL35X0 — As Melhores Coisas de Salvador (@melhoresalvador) March 18, 2024

Nesta segunda-feira (18), a produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano, pediu calma aos fãs e explicou que os ingressos esgotaram rápido.

"Acabou muito rápido a cota de venda exclusiva para clientes do Banco do Brasil e dia 20 abre pra geral! Então fiquem tranquilos, pois ainda teremos ingressos para a venda geral, que começa no dia 20 (quarta-feira), 10h online e 12h nas bilheterias físicas", disse.

Vem trabalhar comigo !!!!! https://t.co/428IN4wrB8 — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) March 18, 2024

O show, que acontece na Arena Fonte Nova no dia 30 de novembro de 2024, terá as cadeiras superiores custando R$220 (inteira) e R$110 (meia). O lounge premium estará com entradas por R$420 (inteira) e R$210 (meia). Para pista, o valor é de R$280 (inteira) e R$140 (meia); a versão Premium Ourocard da pista sairá por R$470 (inteira) e R$235 (meia).

As cadeiras intermediárias, tanto no setor norte, quanto no leste custam R$350 (inteira) e R$175 (meia); as inferiores, no leste e oeste estarão por R$390 (inteira) e R$195 (meia). Cada cliente pode comprar até 6 ingressos, sendo 2 meias-entradas, por CPF.

consegui comprar Caetano e Bethania ? swifties peço perdão pelas piadocas feitas pelo sufoco de vcs na fila — senador da cidade garantida proibida (@alguemdasilvah) March 18, 2024

Quem não quiser pagar a taxa online pode optar por comprar os ingressos nas bilheterias oficiais: Casa de Apostas Arena Fonte Nova e Loja South no Salvador Shopping.

Confira abaixo o dia e o funcionamento das bilheterias:

Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Endereço: Bilheteria Norte - Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador - BA, 40050-565

18/março: atendimento a partir das 12hs/meio-dia.

19/março: atendimento a partir das 10hs.

20/março: atendimento a partir das 12hs/meio-dia

21/março atendimento das 10hs as 17h.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, as 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

Salvador Shopping - Loja South (sem taxa de serviço)

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3133, Loja 1072, Piso L1 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-021

A partir de 21de março

Funcionamento: terça a sábado das 12h às 21h