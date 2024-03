TURNÊ CAETANO&BETHÂNIA

Fim do mistério: ingressos para show de Caetano e Bethânia em Salvador custarão entre R$110 e R$470

Pré-venda começa neste domingo (17) para clientes do Banco do Brasil e na próxima quarta-feira (20) para o público em geral

Publicado em 15 de março de 2024 às 17:43

Maria Bethânia e Caetano Veloso Crédito: Divulgação

Depois de tanta espera, finalmente foram revelados os valores dos ingressos da turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia pelo Brasil. A Ticketmaster, responsável pela venda das entradas, divulgou nesta quinta-feira (14) os preços para o show na cidade de Salvador, que variam entre R$110 e R$470.

O show, que acontece na Arena Fonte Nova no dia 30 de novembro de 2024, terá as cadeiras superiores custando R$220 (inteira) e R$110 (meia). O lounge premium estará com entradas por R$420 (inteira) e R$210 (meia). Para pista, o valor é de R$280 (inteira) e R$140 (meia); a versão Premium Ourocard da pista sairá por R$470 (inteira) e R$235 (meia).

As cadeiras intermediárias, tanto no setor norte, quanto no leste custam R$350 (inteira) e R$175 (meia); as inferiores, no leste e oeste estarão por R$390 (inteira) e R$195 (meia). Cada cliente pode comprar até 6 ingressos, sendo 2 meias-entradas, por CPF.

Crédito: Divulgação

Além do valor da entrada, o comprador pagará uma taxa de serviço online de 20% por cada ingresso. O início das vendas será neste domingo (17) para clientes do Banco do Brasil e na próxima quarta-feira (20) às 10h no site www.ticketmaster.com.br para o público em geral.

Quem não quiser pagar a taxa online pode optar por comprar os ingressos nas bilheterias oficiais: Casa de Apostas Arena Fonte Nova e Loja South no Salvador Shopping. Confira abaixo o dia e o funcionamento das bilheterias.

Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Endereço: Bilheteria Norte - Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador - BA, 40050-565

18/março: atendimento a partir das 12hs/meio-dia.

19/março: atendimento a partir das 10hs.

20/março: atendimento a partir das 12hs/meio-dia

21/março atendimento das 10hs as 17h.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, as 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

Salvador Shopping - Loja South (sem taxa de serviço)

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3133, Loja 1072, Piso L1 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-021

A partir de 21de março

Funcionamento: terça a sábado das 12h às 21h

Fechado para almoço das 15h às 16h

