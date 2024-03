VOTOU ERRADO

Ação de Isabelle no BBB 24 é criticada pela própria equipe: 'Equívoco'

Ao invés de votar em Bin Laden, Cunhã foi em Buda

Publicado em 18 de março de 2024 às 15:32

Isabelle durante voto Crédito: Reprodução

E estratégia do "quarto fada" do BBB 24 era mirar em MC Bin Laden na formação do paredão deste domingo (17). O plano, entretanto, foi por água abaixo após Isabelle votar em Lucas Buda.

Caso Cunhã votasse no funkeiro, seguindo Alane, Davi, Matteus e Bia, haveria um empate entre ele e a bailarina, ambos com 5 votos. A líder Giovanna provavelmente indicaria a paraense, já que Bin é aliado da mineira. Mesmo assim, o voto "queimado" de Isabelle repercutiu dentro e fora da casa.

Na web, há quem aponte a atitude como "traição". "O que a Isabelle fez foi traição", criticou um perfil no X. "Os caras votaram no Bin porque ela vota nele, e ela me vota no Buda. Chega", disse outro.

Após a repercussão negativa, os administradores das contas da amazonense resgataram momentos dela após a formação do paredão para explicarem o que aconteceu. No vídeo compartilhado pela equipe, Isabelle pergunta aos aliados: "O Bin não estava no paredão também? Eu achei que era de quatro (pessoas) o paredão". Junto com o registro, a equipe escreveu: