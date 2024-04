BAIANO VENCEU

Davi vence Isabelle e Matteus e é o campeão do BBB 24; veja porcentagem

Ele é o menino de Cajazeiras que pegava o baba no Campo da Pronaica; ele é berrador que gritava “obrigado, meu Deus” a cada triunfo; ele é o garoto que entrou no programa sonhando em cursar medicina; ele é sobrevivente de oito paredões; ele é o rapaz que vendia água, na Lapa, no balde. Ele é Davi, o vencedor o Big Brother Brasil 2024.

Agora, Davi levará para casa quase R$ 3 milhões no prêmio principal, além do que angariou durante o programa, como: R$ 130 mil, uma picape avaliada em R$ 281,9 mil, um carro de luxo avaliado em quase R$ 370 mil, um celular, um videogame, uma bolsa de estudos integral, avaliada em mais de R$ 550 mil, duas consultorias financeiras, R$ 5 mil em eletrodomésticos e R$ 5 mil em delivery.

No bairro onde Davi cresceu, mais de 10 mil pessoas celebraram a vitória do filho pródigo de Cajazeiras. Através de um telão, os fãs do brother, como Josilene Lima, 46, puderam acompanhar cada detalhe da final. "Ele é Salvador, Bahia, Nordeste. Ele merece. Ele é do povo", exalta.