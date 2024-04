MUITO DINHEIRO E CARROS DE LUXO

Mais de R$ 3 milhões: Davi foi o BBB mais premiado da história do reality

Mesmo com fama de azarado nas provas de liderança e anjo, a maré de sorte sorriu para o bolso baiano nas ações dos patrocinadores e na reta final do programa.

Na sexta-feira (12), após ganhar a última prova do programa, o motorista de aplicativo conquistou um carro zero quilômetro avaliado em R$ 281,9 mil. Nesta terça-feira (16), junto com o grande prêmio milionário, Davi levou para casa um carro de luxo avaliado em quase R$ 370 mil.

Veja tudo o que Davi ganhou no BBB 24

Outros recordes

Davi também é o terceiro homem da década a vencer o programa. Antes dele tivemos o cowboy Cezar Lima, do BBB 15 e, Arthur Aguiar, do BBB 22.

Davi é o homem mais novo, com 21 anos. Antes, apenas duas mulheres venceram o programa ainda mais jovens, Munik Nunes, com 19 anos, do BBB 16 e Emilly Araújo, da edição 17, com 20 anos.