O PRÊMIO É DELE

Cria de Cajazeiras, Davi é o primeiro soteropolitano a vencer o BBB

Baiano recebeu 60,52 votos em final contra Matteus e Isabelle

Gabriel Moura

Publicado em 17 de abril de 2024 às 06:30

Davi, no BBB 24 Crédito: Globo

Como Cajazeiras ainda não emancipou, o que formalizaria o termo ‘Cajacity’, Davi é o primeiro nascido e criado em Salvador a vencer o Big Brother Brasil. Com 60,52% dos votos, o motorista de aplicativo foi coroado na madrugada desta quarta-feira (17) campeão do BBB, derrotando Isabelle e Matteus na grande final do reality.

Outros dois baianos já atingiram a glória máxima, ambos do interior. Jean Wyllys até morava em Salvador quando foi convocado para o programa em 2005, mas a certidão de nascimento do ex-deputado revela que ele nasceu em Alagoinhas. Já Mara, vencedora do BBB 6, é de Porto Seguro, onde mora até hoje.

A naturalidade de Davi foi escancarada durante toda a edição, seja no sotaque, seja em memes como “vendia água na Lapa”, ou até nas tais “gírias regionais”. O brother já chegou a convidar os colegas de confinamento para um tour por Salvador oferecendo sua casa como abrigo. Até citação ao “baba de saia” rolou.

Davi refletindo que um dia estava vendendo água na rua e agora está como finalista do BBB e de carro novo.



Quem poderia imaginar, né Davi? Mas de uma coisa temos certeza: você é MERECEDOR de cada conquista e estaremos sempre aqui por você! ??



(?Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/uw7uR3eka4 — Davi Brito ? (@davibritof) April 12, 2024

"Lá em Salvador, quando tem sexta-feira santa, é o 'baba de saia', [a gente] se veste de mulher pra jogar bola, e, no final do baba, um carro vai na rua com o som atrás ligado e todo mundo vai atrás brincando, dançando", contou o motorista.

E a população soteropolitana também abraçou o filho pródigo da cidade. A cada paredão que sobreviveu (muitos) ou provas que venceu (poucas), berros podiam ser escutados em cada canto na cidade. Para a final, a população de Cajazeiras e adjacências se reuniu para assistir a consagração do futuro médico em um evento com com telão e atrações musicais em um trio no Campo da Pronaica.