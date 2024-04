FINALISTA

Chuva, shows e festa: 'carnaval' em Cajazeiras celebra Davi no BBB 24

Tornado era o nome do trio elétrico, temporal era o que caia, mas o fenômeno da natureza que a multidão que lotava a Arena Pronaica, na noite desta terça-feira (16), era outro: Davi, finalista do BBB 24.

Através de um telão, os fãs do brother, como Josilene Lima, 46, puderam acompanhar cada detalhe da final. "Ele é Salvador, Bahia, Nordeste. Ele merece. Ele é do povo", exalta.

"Coadjuvantes" eram os shows de grandes artistas como Symone Mendes , Oh Polêmico, O Maestro, Daniel Veira, Kanalha e Silvanno Salles, que divide os postos de ídolo e fã do filho pródigo do maior bairro soteropolitano.