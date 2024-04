SE DECLAROU

'Todo mundo tinha que ter um Davi na vida', diz melhor amigo do baiano

George Batista analisou amizade do finalista com Isabelle



Brenda Viana

Gabriel Moura

Publicado em 16 de abril de 2024 às 23:53

George usando camisa de Davi Crédito: Brenda Vianna / CORREIO

Se Bahia, Salvador e, mais importante, Cajazeiras está fechada com Davi, imagine as pessoas próximas, como George Batista, 21, melhor amigo do finalista do BBB 24 há 10 anos. Buscando ajudar, ele também criou o Twitter oficial do participante.

"Eu lutaria por ele novamente porque ele é uma pessoa muito especial. Eu amo o Davi. Ele é um jovem, 21 anos, mas é bastante maduro. Deu o nome dele no programa e hoje tá aí estourado no mundo, em Salvador. Todo mundo ama ele, todo mundo tinha que ter um Davi na vida também", se declara o 'brother' do brother.

George também analisou a amizade de Davi com Isabelle. "E o Davi é um grande jogador. Ele inclusive falou pra ela sobre isso. Ela não se posiciona, infelizmente", lamenta.