EM CAJAZEIRAS

Silvanno Salles revela que aceitaria convite para o BBB 24 e esclarece polêmica com Rodriguinho

'Vem feat por aí?', deixa no ar o cantor

O nome de Silvanno Salles ficou em evidência durante o Big Brother Brasil 24 após Davi revelar ser fã do cantor de arrocha. "Retribuindo" o favor, o artista foi uma das atrações da festa em homenagem ao baiano, em Cajazeiras, para a final do BBB nesta terça-feira (16).

Por lá, o artista confidenciou que toparia ser um dos "camarotes" do reality. "Aceitaria. O negócio é o show, que ficariam em falta. Teria que combinou com a produção antes", pontua em entrevista ao CORREIO.

O cantor também esclareceu que a "polêmica" com Rodriguinho são águas passadas. Os dois chegaram a cantar juntos recentemente e o cantor de arrocha tem até planos de lançar uma música em parceria com o pagodeiro: "Vem 'feat' aí?", deixou no ar.