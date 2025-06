comida

3 receitas deliciosas com carne moída para a festa junina

Aprenda a preparar pratos fáceis, econômicos e gostosos para conquistar o paladar dos convidados

Portal Edicase

Publicado em 23 de junho de 2025 às 18:09

Esfiha de carne moída Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

Se tem um ingrediente versátil que combina com o clima acolhedor das festas juninas, é a carne moída. Saborosa e fácil de preparar, ela é a base perfeita para pratos que aquecem o coração e agradam todos os paladares. Além disso, é uma alternativa econômica e fácil de preparar. Por isso, confira 3 receitas irresistíveis com carne moída para você preparar e conquistar o paladar dos convidados no seu arraial! >

Esfiha de carne moída

Ingredientes

Massa >

10 g de fermento biológico seco

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de leite morno

1/4 de xícara de chá de óleo

1 ovo

3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo para pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

500 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1/2 pimentão verde sem sementes e picado

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture o fermento biológico com o açúcar, o sal, o leite morno, o óleo e o ovo. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa macia e que desgrude das mãos. Sove até ficar lisa. Cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de volume. >

Recheio >

Enquanto a massa cresce, misture todos os ingredientes do recheio em um recipiente. Não é necessário cozinhar antes, pois a carne vai assar no forno. Se necessário, deixe escorrer o excesso de líquido para que a esfiha não fique encharcada. >

Montagem >

Com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas do tamanho desejado. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra cada uma das bolinhas com um rolo, formando discos. Coloque uma porção de recheio no centro e feche, modelando em formato de esfiha fechada. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. >

Buraco quente

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

6 pães franceses >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, o molho de tomate e o pimentão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 10 minutos e desligue o fogo. Finalize com cheiro-verde. Após, corte a tampa na parte superior dos pães franceses, retire um pouco do miolo para formar o “buraco” e recheie com a carne moída. Sirva em seguida. >

Torta de carne moída Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Torta de carne moída

Ingredientes

Massa >

3 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

4 colheres de sopa de água gelada

1 colher de chá de sal

1 gema de ovo para pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

395 g de milho-verde

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

1 colher de sopa de molho de tomate >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione a manteiga e, com as pontas dos dedos, incorpore até obter uma farofa úmida. Junte o ovo e, aos poucos, acrescente a água gelada, até obter uma massa homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. >

Recheio >

Enquanto a massa descansa, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o molho de tomate e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e aguarde esfriar. >

Montagem >