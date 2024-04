BBB 24

Carro, dinheiro e mais: veja o que Davi conquistou até agora no BBB 24

Confirmado na final do Big Brother Brasil 24 e grande favorito a conquistar o prêmio, Davi também é um dos mais laureados no reality. Até o momento, ele já angariou diversos prêmios, fora os R$ 3 milhões que pode faturar.

Na decisão, ele vai enfrentar os sobreviventes do paredão entre Alane Isabelle e Matteus.

Davi chega à final do "BBB 24" após ter ido a oito paredões. O baiano foi líder uma única vez, já na reta final, quando se garantiu no top 5. Não foi anjo, mas cumpriu castigo do monstro uma vez.