EM CAJAZEIRAS

Bruno Reis fala de festa para celebrar se Davi for campeão do BBB: 'Tudo organizado'

O baiano Davi Brito já está garantido na final do Big Brother Brasil 24, na próxima semana, e uma festa em Cajazeiras, maior bairro de Salvador, onde o motorista de Uber mora, já está sendo preparada para celebrar uma possível vitória do brother.

Nesta sexta (12), o prefeito Bruno Reis riu ao falar das perguntas constantes sobre a comemoração, que ele já havia prometido em fevereiro. "Prefeito, vai ter o que lá, o que vai tocar?' E depois a culpa é do prefeito, que faz a festa", disse, falando à imprensa. "Vai ter sim, já está tudo organizado, só falta definir as atrações. Todas gratuitas, sem qualquer custo para o poder público. São artistas que querem prestar homenagem a Davi", explicou. "Tem que ser Nadson, o Ferinha", brincou, em referência a um dos cantores preferidos do baiano.