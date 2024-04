FECHAMENTO DE LOJAS

Carrefour propõe pagar indenização para empregados demitidos em Salvador

As negociações também acertaram o reaproveitamento de colaboradores que poderiam ser atingidos pela desmobilização em outras unidades em operação, no entanto, não há detalhes de como isso seria feito. O prazo para acertar essas condições é em 6 de maio. Além disso, foi negociada a abertura e fechamento de um segundo lote de adesão entre 07 e 21 de maio, quando as datas dos cumprimentos das obrigações pela empresa serão vencíveis.

A medida faz parte de uma negociação entre a Companhia e o Sindicato dos Trabalhadores dos Supermercados (Sintrasuper), com mediação do Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5). "As partes alcançaram um importante acordo com o objetivo de dar maior apoio às pessoas dispensadas pela Companhia motivada pela alteração de estratégia de mercado", informa a Justiça, em nota.