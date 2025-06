SAÍDA PARA O SÃO JOÃO

Rodoviária cheia: tem gente indo para o interior de surpresa visitar a família

Até o dia 24 de junho, a agência de transportes estadual disponibilizará 2,5 mil horários extras

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 20:52

Embarque na Rodoviária de Salvador neste São João Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Já ouviu aquela história de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço? Pois bem, há discordâncias. Nesta quarta-feira (18), a Rodoviária de Salvador estava lotada de pessoas que aguardavam para embarcar rumo aos seus destinos para curtir o São João. Com o movimento intenso, era inevitável questionar as leis da física. >

Chegando perto do local, o costumeiro engarrafamento de carros já estava formado. Era por volta das 16h30 quando a reportagem precisou sair do veículo e ir caminhando a pé, assim como em um desses filmes apocalípticos estadunidenses em que os personagens abandonam seus carros para sobreviver. No caso, a missão foi a de acompanhar o movimento de saída de Salvador.>

Dentro da rodoviária, o trânsito de pessoas era intenso, e praticamente não havia cadeiras para se sentar. Ao mesmo tempo em que famílias se amontoavam pelos quatro cantos do local já com suas passagens em mãos, filas iam crescendo no segundo andar com gente procurando comprar bilhetes para o caminho da roça. >

Movimento na rodoviária neste São João Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Em pé com o bebê Bernardo no colo, Patrícia Ribeiro esperava dar 17h30 para embarcar com destino a Cachoeira, onde nasceu. Enquanto isso, balançava a criança de 4 meses. Animada para voltar para casa e curtir os festejos com a família, a mulher esteve em Salvador para uma consulta médica e já marcou a volta com o objetivo de fugir da “muvuca” do feriado.>

“Só encontrei passagem para agora, os outros dias vão ficar muito mais movimentados, mais cheios e mais difícil o acesso para voltar. Lá [em Cachoeira] é bem movimentado, o pessoal vai muito daqui para lá. É um interior acolhedor, aconchegante”. >

Trabalhadores do posto da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) disseram que o fluxo de pessoas estava menor do que o normal, mas que o movimento iria aumentar a partir das 18h. Dito e feito. Quem não partiu daqui antes precisou encarar o caos. Quem se adiantou pulou a fogueira.>

Ainda de acordo com a Agerba, o dia de maior movimento está previsto para este sábado (21), com cerca de 45 mil embarques e aproximadamente 87,7 mil pessoas circulando pelo terminal, entre embarques e desembarques. Entre os destinos mais buscados para este ano estão Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Castro Alves, Alagoinhas, Porto Seguro e Chapada Diamantina.>

Segundo a última pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de janeiro a abril de 2025, a Bahia teve um aumento de 10,2% no volume das atividades turísticas, enquanto o Brasil cresceu 6,4%, em comparação com o mesmo período de 2024. >

Levando em consideração apenas o mês de abril deste ano, o estado registrou crescimento no setor de 15,1%, superando o aumento no Brasil, que foi de 9,3%, no comparativo com o mesmo mês de 2024. Para atender ao fluxo de passageiros neste São João, a Agerba informou que, entre hoje e 24 de junho, a rodoviária da capital terá 2,5 mil horários extras.>

Em pé ao lado de uma lanchonete, uma mulher de 45 anos revelou que está prestes a fazer uma grande surpresa: vai em direção a Cruz das Almas para visitar seus parentes no interior após 17 anos. Ela, que não terá o nome revelado para não estragar a surpresa, terá 10 dias para curtir a folia.>

“Nos falamos por chamada de vídeo. Vai ser um grande reencontro. Só uma prima sabe que estou indo. Quero ficar na roça que eu gosto e na cidade à noite para curtir um forró”, explicou, com um sorriso no rosto.>

Além de quem já tinha passagem comprada, existiam aqueles que foram “na sorte” para tentar garantir um lugar no buzu. Foi o caso de Danilo e Silvia. Mãe e filho vão para Cardeal da Silva de moto amanhã, mas foram à rodoviária para comprar os bilhetes para as sobrinhas da mulher de 30 anos, que são menores de idade. “Vamos passar o feriado e depois voltamos. Lá a gente também vai para Esplanada, que tem uma festa muito boa e é vizinha. Vamos curtir”, contou.>