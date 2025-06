TECNOLOGIA

Totus Universo 2025 debate inovação, IA e o futuro da tecnologia no mercado brasileiro

Evento reúne especialistas, executivos e clientes para discutir como a inteligência artificial e as novas soluções digitais estão moldando os rumos dos negócios no país

M Moyses Suzart

Publicado em 18 de junho de 2025 às 22:24

Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, na abertura do evento Crédito: Divulgação

Com intuito de mostrar que a Inteligência artificial vai além do Chat Gpt, o Universo Totvs 2025 foi oficialmente aberto com um panorama otimista e provocador sobre o papel da tecnologia nos rumos da economia brasileira. Realizado em São Paulo, o evento ocorreu nos últimos dias 17 e 18 deste mês e contou com cerca de 12 mil pessoas, por dia. Entusiastas das novas tecnologias, espalhados entre clientes, parceiros, especialistas em tecnologia e executivos da Totvs — uma das maiores empresas de software da América Latina — para refletir sobre as tendências que estão transformando o mercado, especialmente com a consolidação da inteligência artificial no ambiente corporativo. >

A abertura ficou marcada por apresentações que ressaltaram o avanço acelerado da IA generativa, o impacto dos dados na tomada de decisões e a necessidade de adaptar processos, pessoas e cultura organizacional à era digital. Com o mote de que “a inovação precisa ser útil”, os painéis iniciais trouxeram casos práticos de como a tecnologia pode aumentar a eficiência, a competitividade e até a sustentabilidade das empresas brasileiras.>

“É importante ter uma coisa na cabeça: IA junto com a inteligência humana. Agentes de IA transformando as pessoas em superusuários e super-humanos com a capacidade de produção muito maior do que têm hoje”, disse o CEO da Totvs, Dennis Herszkowicz, na abertura do evento. >

Ao longo da programação, temas como hiper automação, segurança de dados, open finance e soluções específicas para setores como varejo, indústria, agronegócio e educação foram colocados em pauta. A Totvs também apresentou atualizações de sua plataforma e novas integrações que buscam tornar os sistemas de gestão ainda mais inteligentes e personalizados.>

"O Universo TOTVS é o nosso principal palco para apresentar, na prática, como a tecnologia já está transformando os negócios. Neste ano tivemos novidades relacionadas a Inteligência Artificial, que é o tema do momento. Mais do que um evento, é uma oportunidade de estreitarmos o relacionamento com nossos clientes e mostrar como nossas soluções estão preparadas para gerar valor aos negócios. Acreditamos que a inovação precisa estar a serviço da eficiência, e é isso que entregamos.", disse Fábio Fantini, Diretor Executivo da Totvs Leste, Unidade da Bahia.>

Mais do que mostrar tendências, o Universo Totvs 2025 reforçou a importância da transformação digital como uma jornada contínua na rotina das empresas. Para os organizadores, o objetivo é ajudar empresas brasileiras, de todos os portes, a se prepararem para o futuro, utilizando a tecnologia não como fim, mas como meio para alcançar resultados concretos.>

"Todo ano nosso compromisso é criar um evento que vá além e contribua para a evolução da trajetória profissional das pessoas. No Universo Totvs 2025, os participantes serão convidados a explorar os conteúdos, descobrir novos pontos de vista e desbravar novas fronteiras. Além disso, no evento o público poderá conhecer mais a fundo nossa estratégia enquanto companhia e todas as novidades de nossas unidades de negócio", afirma Diana Rodrigues, diretora de Marketing e Comunicação da Totvs.>

Durante os dois dias de Universo, o público também acompanhou outras atrações nacionais e internacionais, trazendo as principais tendências e debates do mercado brasileiro e mundial, sempre com a IA como ator principal, com diversos temas que envolvem de Reforma Tributária a espaço dedicado a temas de RH. >