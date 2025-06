VIVA SÃO JOÃO

Hospital baiano faz ensaio fotográfico junino com bebês prematuros

Crianças foram caracterizadas com trajes típicos que incluíram elementos como barraquinha do beijo, bandeirolas e adereços temáticos

Monique Lobo

Publicado em 18 de junho de 2025 às 19:51

Hospital Estadual da Criança (HEC) faz ação de São João para pacientes Crédito: Caio Brito/Ascom HEC

O bebês que estão no Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, já estão conhecendo o clima de São João desde cedo. Em uma iniciativa do Grupo de Humanização do hospital, os bebês prematuros internados na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa) foram caracterizados com trajes típicos para um ensaio fotográfico, nesta quarta-feira (18). >

O cenário montado incluiu elementos como barraquinha do beijo, bandeirolas e adereços temáticos, dando vida à primeira edição do mini “Arraiá dos Pequenos Guerreiros”. A ação teve o objetivo de proporcionar um momento de afeto e memória para as famílias dos recém-nascidos internados.>

Além do ensaio fotográficos com os pequenos, o hospital também contou com um cortejo junino que percorreu todos os setores da instituição.>

O cortejo junino levou música e alegria aos pacientes e acompanhantes, com direito até a sanfoneiro. Profissionais da saúde vestidos a caráter distribuíram comidas típicas pelos andares e elegeram o rei e a rainha do milho em cada setor. A ação envolveu todos os setores de internação também foram decorados com bandeirolas e adereços juninos, promovendo integração e descontração em meio à rotina hospitalar.>

“O São João é uma data muito significativa para a nossa cultura. Sabemos que muitos pacientes e acompanhantes gostariam de estar com suas famílias nesse período. Por isso, buscamos trazer um pouco da festa para dentro do hospital, reforçando o cuidado humanizado e o acolhimento”, afirmou a presidente do Grupo de Humanização do HEC, Mariana Gonçalves.>