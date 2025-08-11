NEGÓCIOS

Superbahia 2025 reúne 25 mil pessoas e movimenta R$ 690 milhões em Salvador

Feira de varejo alimentar atrai visitantes de todo o país e reforça presença no calendário do setor

Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:20

Superbahia 2025 Crédito: Divulgação

A Superbahia 2025 terminou na última sexta-feira (8) após três dias de programação no Centro de Convenções de Salvador. Considerada a maior feira do setor de varejo de alimentos do Norte e Nordeste, o evento teve 25 mil visitantes e cerca de 200 empresas expositoras.

Segundo a organização, foram movimentados R$ 690 milhões em negócios. A feira também teve impacto na economia local, com a geração de cerca de mil empregos temporários e aumento na ocupação da rede hoteleira.

Entre os principais temas abordados nas palestras e workshops estiveram inteligência artificial aplicada ao varejo, digitalização, gestão de equipes e experiência do consumidor. Também ocorreram rodadas de negócios.

No espaço de exposição, marcas apresentaram novos produtos, tecnologias e serviços voltados ao setor. A Bracell Papéis, por exemplo, antecipou o lançamento da fralda descartável Fofura Shortinho, que ainda não chegou ao mercado. A marca criou o “Bracell Lab”, onde visitantes puderam conhecer e testar o produto. “Apresentamos nossas inovações, trocamos experiências e realizamos bons negócios”, disse Ricardo Cunha, diretor comercial da Bracell Papéis Nordeste.

Marcelo Cruz, diretor comercial da Bravo Caminhões e Ônibus, também esteve presente. “Retomamos contatos e ativamos cadastro de toda a cadeia produtiva do segmento de alimentos. A equipe toda participou, desde vendas até pós-venda.”

Para Mauro Rocha, superintendente da Associação Baiana de Supermercados (Abase), a feira ajudou a aproximar fornecedores de diferentes perfis de empresários do setor, de supermercados a pequenos negócios. “Encerramos esta edição com a certeza de que conseguimos promover um ambiente rico em conhecimento e inovação”, afirmou.

Jamile Montenegro, da Danone, destacou a abrangência regional. “Recebi supermercadistas de estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e da Bahia, inclusive do interior. A feira se ampliou bastante nos últimos anos.”