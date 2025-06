FOLGA

São João é feriado? Veja quem tem que trabalhar na festa

Decretos municipais e estaduais estabelecem folga oficial

A medida determina que os servidores compensem as horas não trabalhadas. A compensação será feita com o acréscimo de uma hora na jornada diária, em dias úteis anteriores ou posteriores, conforme determinação da Secretaria da Administração (SAEB).>

Além das cidades nordestinas, outros municípios brasileiros decretam o dia 24 de junho como feriado. No sudeste, Niterói, no Rio de Janeiro, e Barueri, em São Paulo, garantem folga aos trabalhadores. Também é feriado Aracruz, Cariacica, Laranja da Terra, Muqui e Montanha, todas do Espírito Santo, Pedra Mole, em Sergipe, e São João de Meriti, no Rio. >