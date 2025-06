FESTA

São João na Bahia: confira atrações do Pelourinho e Parque de Exposições

Festejos acontecem entre 18 e 24 de junho em Salvador

As atrações oficiais do São João do Pelourinho e do Parque de Exposições, em Salvador, foram anunciadas oficialmente nesta terça-feira (10). Confira abaixo programação completa dos festejos na capital baiana: >