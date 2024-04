SEM ÔNIBUS

Rodoviários de Salvador decidem hoje se farão paralisação nesta terça (30)

Diretoria do sindicato fará uma reunião às 16h para discutir se vai bloquear a saída dos coletivos das garagens

Salvador pode amanhecer sem ônibus nesta terça-feira (30). A diretoria do Sindicato dos Rodoviários fará uma reunião às 16h para discutir se vai haver paralisação. Se optarem pela manifestação, haverá assembleias nas portas das garagens no começo da manhã. A categoria ainda vai decidir se vai apenas atrasar a saída dos coletivos ou se fará uma paralisação durante todo o dia. Os dirigentes pedem que a prefeitura ajude na negociação da categoria com o sindicato patronal.