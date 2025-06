VEJA VÍDEO

Médico é espancado em camarote de São João na Bahia: 'Vieram com sede de sangue'

Hebert Ruan ainda disse que amigos que estavam com ele na festa não o ajudaram

O médico Hebert Ruan foi espancado em um camarote no São João de Irecê, no interior da Bahia, no dia 19. Ele teve diversos ferimentos no rosto e usou as redes sociais para desabafar sobre o caso. No feed, publicou vídeos denunciando a situação e disse que foi abandonado por amigos no momento da agressão. >