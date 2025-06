TV E STREAMING

Curso gratuito para formação de roteiristas em Salvador inscreve até segunda (30)

Veja quem pode participar

Carol Neves

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:10

Curso vai formar roteiristas Crédito: Divulgação

Segue até a próxima segunda-feira (30) o prazo de inscrição para o curso gratuito de Formação de Roteiristas em Narrativas Ficcionais Seriadas, uma iniciativa voltada à capacitação de novos talentos do audiovisual em Salvador. Batizado de “Usina do Drama 2025”, o curso faz parte do programa SalCine e oferece 20 vagas para quem deseja desenvolver projetos de séries inéditas. Dentre as vagas, até quatro serão destinadas a animações infantojuvenis e as demais para produções de ficção no formato live-action. >

Os interessados devem se inscrever por meio do site salvadorcriativa.salvador.ba.gov.br. O curso busca preparar profissionais para atuar em televisão e plataformas de streaming, e é promovido pelas secretarias municipais de Cultura e Turismo (Secult) e de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), em parceria com o Senai Cimatec. A execução ficará a cargo da produtora Gaveta do Pensamento, em colaboração com o grupo de pesquisa A-Tevê, da Universidade Federal da Bahia, por meio do projeto de extensão Estação do Drama.>

De acordo com Milena Anjos, responsável pelo programa SalCine, essa é a segunda edição do curso. “Dessa vez, abrimos vagas voltadas para obras seriadas. A proposta com essa formação é qualificar os talentos da cidade que atuam na área da escrita para o audiovisual, possibilitando a construção de novas narrativas, sobretudo àquelas que representem a diversidade de Salvador”, afirma.>

Ela ressalta a importância do roteiro dentro da cadeia produtiva do setor. “Ter uma história bem contada e estruturada é essencial para o mercado”, diz, destacando ainda a parceria com a Faculdade de Comunicação da UFBA como parte fundamental do projeto.>

Para participar da seleção, é necessário morar em Salvador, ter 18 anos ou mais, ensino fundamental II completo, alguma experiência prévia com roteiro, além de acesso a computador com internet e câmera. Também é preciso estar disponível para aulas presenciais e online, além de visitas técnicas a instituições parceiras.>

A seleção será feita com base no currículo e em uma proposta de série enviada no ato da inscrição. A formação, totalmente gratuita, terá carga horária de 116 horas, com encontros presenciais e remotos. Todo o processo seletivo será realizado pela internet, conforme descrito no edital.>