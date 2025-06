RMS

Ciclista morre após ser atropelado por carro em alta velocidade na Região Metropolitana de Salvador

Motorista seria policial e estaria embriagado, segundo testemunha.

Um vídeo de câmeras de seguranças mostra o momento em que Moacir é atropelado pelo veículo. Nas imagens, o motorista sai do carro, enquanto o homem fica imóvel no chão. Alguns segundos depois, o ciclista se move e pessoas chegam ao local para prestar socorro.>

Segundo uma testemunha que não quis se identificar, o motorista responsável pelo atropelamento era policial e estava embriagado no momento do incidente. Além disso, a ciclofaixa estava interrompida no trecho em que Moacir percorria.“Nesse local, a pista está muito estreita, talvez a Coelba tenha que recuar o poste na esquina, porque para você sair, tem uma parte que fica um ponto cego”, explicou.>