INTERVENÇÃO

Demolição de casarão que desabou no Santo Antônio deve ser concluída neste fim de semana

Partes da estrutura do imóvel desabaram no último domingo (22); local foi atingido por incêndio em fevereiro

Gilberto Barbosa

Publicado em 26 de junho de 2025 às 20:48

Operação deve ser terminada no fim de semana Crédito: Marina Silva/CORREIO

A demolição de partes instáveis do casarão onde ocorreu um desabamento parcial na Rua dos Perdões, no Santo Antônio Além do Carmo, no último domingo (22), deverá ser concluída até o próximo fim de semana. A operação começou nesta quinta-feira (26) e foi interrompida por decisão dos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que manifestaram preocupação quanto a estabilidade da estrutura do imóvel. >

A edificação é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que autorizou a derrubada da parte correspondente ao terceiro andar. O imóvel foi evacuado no último mês de fevereiro, quando um incêndio atingiu de grandes proporções atingiu a unidade. Não houve feridos, porém as famílias que habitavam o local precisaram ser retiradas. >

De acordo com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sósthenes Macêdo, o proprietário do imóvel foi notificado para a realização de intervenções na unidade. Uma vistoria realizada pelo Iphan no último dia 12 contatou que nenhuma das ações solicitadas pelo órgão haviam sido realizadas. Após o desabamento de domingo, a Codesal identificou a necessidade da demolição no imóvel. >

“Essa é uma operação extremamente delicada, minuciosa, que tem a finalidade de retirar apenas o que está em risco, para preservar a estrutura arquitetônica desse importante prédio da nossa cidade” >

Algumas partes da estrutura caíram em uma travessa localizada ao lado do imóvel, que foi interditada. Moradores de imóveis vizinhos receberam a recomendação para deixarem suas casas. Uma delas foi a empresária Laís França, 34, que mora na casa ao lado do casarão com outras quatro pessoas e precisou sair no último domingo (22). >

“Estávamos em casa (no domingo), quando ouvimos um estrondo e vimos a poeira. Quando saímos e vimos que era o casarão, tiramos os carros e fomos embora. O imóvel se tornou uma preocupação maior depois do incêndio. Já sabíamos da possibilidade da queda, mas não esperávamos que acontecesse dessa maneira”, disse >

Devido ao risco de queda da estrutura de casarão na sua residência, ela foi para casa de parentes e só poderá retornar quando a operação foi concluída. >

“É angustiante ficar nessa incerteza do que realmente vai acontecer. Eu prezo não só pela nossa segurança, mas também das outras pessoas, já que muita gente passa por essa rua e aqui também é parte da festa do 2 de Julho. Como ela vai ocorrer desse jeito? Tirar só uma parte da casa vai resolver o problema?”, questionou. >

O imóvel é parte da rota percorrida durante o desfile cívico em celebração a Independência do Brasil na Bahia, no 2 de Julho. Sóstenes reforçou a importância de garantir a segurança as pessoas que passarão pelo percurso na próxima quarta. >

“Além do projeto de vistoria de casarões, temos a avaliação de cenário dos megaeventos, onde nossas equipes fazem esse percurso do início ao fim, identificando os riscos e fazendo as notificações. Esse casarão era o único com risco iminente de queda e sanando esse problema, garantimos uma segurança maior para as milhares de pessoas que passarão por essa via”, completou. >

PREPARAÇÃO PARA O 2 DE JULHO >

Em preparação para a celebração, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) realizou ações de manutenção nos locais que fazem parte da cerimônia cívica. As intervenções ocorreram nas localidades de Pirajá, Lapinha, Barbalho, Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho, Praça da Sé, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro e Campo Grande. >

Entre as ações feitas estão a manutenção dos carros do Caboclo e da Cabocla, a pintura do Panteão, em Pirajá, a pintura dos mastros do Monumento ao General Labatut, no Largo da Lapinha e a renovação a pintura do monumento de Maria Quitéria, na Soledade. >