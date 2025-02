INCÊNDIO

Bombeiros fazem rescaldo para evitar volta das chamas em casarão que pegou fogo no Santo Antônio Além do Carmo

Casarão pegou fogo na noite de quinta-feira (20)

Os Bombeiros Militares seguem realizando o trabalho de rescaldo no Casarão dos Perdões, no Santo Antônio Além do Carmo, na manhã desta sexta-feira (21). O imóvel, que é residencial, foi atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (20) . Após a chegada dos bombeiros, por volta das 21h40, as chamas foram confinadas e se iniciou o trabalho de rescaldo, quando os militares reviram todo o material para evitar possíveis focos de chamas que causem um novo incêndio. >

Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida, mas as famílias que de baixa renda que habitavam no local precisaram sair de suas casas.Não há, porém, informações sobre o número de pessoas que moram no local. Uma moradora contou que saiu apenas com as roupas do corpo quando percebeu as chamas. “Não deu tempo de resgatar nada. O fogo já subiu e tomou tudo de vez. Todo mundo ficou em pânico porque perdemos muitas coisas como geladeira, fogão, televisão”.>