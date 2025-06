SALVADOR

Iphan diz que notificou responsável por casarão que desabou parcialmente no Santo Antônio Além do Carmo

Instituto declarou que não encontrou reparos no imóvel em vistoria realizada no dia 12 de junho

Yan Inácio

Publicado em 24 de junho de 2025 às 10:16

Parte de casarão desaba no Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um dos responsáveis pelo casarão que desabou parcialmente na Rua dos Perdões, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, no último domingo (22) havia sido notificado sobre a necessidade de ações para evitar acidentes causados por possíveis desabamentos.>

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável por tombar o imóvel, informou, em nota, que havia autorizado a realização das ações indicadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). >

Entre as medidas solicitadas estavam a vedação dos vãos de aberturas para evitar acessos ao interior do imóvel, o isolamento da calçada na Rua dos Perdões e de toda a Travessa Rocha Pombo com tapumes até o risco ser sanado e, preferencialmente, a indicação do escoramento emergencial da fachada voltada para a Travessa Rocha Pombo. A última alternativa seria a demolição do último pavimento do imóvel.>

Uma vistoria realizada pelo Iphan no dia 12 de junho apontou que o imóvel não recebeu nenhuma das intervenções emergenciais solicitadas. O imóvel está desocupado após registrar um incêndio de grandes proporções em fevereiro.>

Na noite do domingo parte das estruturas interna e externas desabaram, assustando moradores do local, mas não houve feridos. De acordo com a Codesal, os agentes foram acionados para a ocorrência por volta das 17h50. A vistoria no imóvel concluiu que paredes internas desabaram e fizeram que uma nuvem de fumaça tomasse a região.>