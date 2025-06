RISCO

Bombeiros combatem incêndio no oeste da Bahia; veja

Fogo de espalha em área rural de Bom Jesus da Lapa

Militares do 20º Batalhão de Bombeiros Militar atuam no combate a incêndios em vegetação em diferentes pontos de Bom Jesus da Lapa, cidade do oeste baiano. Em registro feito na segunda-feira (23), as chamas avançam pela zona rural do município durante a noite. De acordo com os agentes, o fogo chegou próximo à parte urbana da cidade. >