SÃO JOÃO

Show de Iguinho e Lulinha é interrompido após princípio de incêndio na Bahia; assista

Cantores ficaram assustados com fumaça no palco

Após o princípio de incêndio ser controlado, Iguinho e Lulinha retomaram a apresentação e mais nenhuma fumaça foi vista no palco. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a prefeitura de Ibicuí, mas ainda não obteve retorno sobre as causas do incidente. >

A dupla

Os irmãos sergipanos Iguinho e Lulinha são os artistas com a maior agenda de shows do São João 2025, com 54 apresentações só no mês de junho. A primeira grande repercussão veio com a versão forrozeira de “Hear Me Now”, hit internacional que eles transformaram em “Coração Acelera”. A partir de 2018, a carreira ganhou força com lançamentos como os EPs “Eu Falei Forró” e “Simbora Pra Vaquejada”.>