FERIADÃO

Vai pegar estrada? Veja como está a volta para casa nesta terça-feira (24)

Motoristas devem estar preparados para enfrentar trânsito intenso nas rodovias

Maysa Polcri

Publicado em 24 de junho de 2025 às 15:35

Trânsito intenso na BR-324 nesta terça-feira (24) Crédito: Divulgação/PRF

Acabou o milho, acabou a pipoca. Para muita gente, esta terça-feira (24) é o dia de voltar para Salvador após a curtição no interior do estado. Os motoristas que vão pegar as estradas precisam de paciência para enfrentar o trânsito intenso, especialmente nas BRs 324 e 101. >

Uma atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 14h30, alerta para retenção de fluxo na saída de Cruz das Almas, em direção a Salvador, entre Santo Antônio de Jesus e o distrito de Humildes, em Feira de Santana. Já na BR-324, o fluxo aumenta gradativamente com o entardecer, mas ainda flui bem, segundo a PRF. >

Motoristas demoram cerca de 2h40 para percorrer o trecho entre Feira de Santana e Salvador, que, em dias normais, dura, em média, 1h20. É esperado que o fluxo de veículos fique mais lento nas proximidades dos pedágios, onde os veículos devem trafegar pela pista lateral. As cancelas não funcionam desde que a ViaBahia deixou de administrar as rodovias. O valor do pedágio não está sendo cobrado. >

Para atender ao fluxo de passageiros na rodoviária, foram disponibilizados 2,5 mil horários extras do terminal da capital baiana, de acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). >

Acidentes

Pelo menos 22 pessoas morreram em acidentes registrados em rodovias federais que cortam a Bahia entre a última quarta-feira (18) e esta terça (24). As ocorrências envolveram colisões entre veículos leves e pesados, atropelamentos e tombamentos, com destaque para um acidente grave na BR-110, em Jeremoabo, que deixou três mortos e dois feridos após a colisão entre uma caminhonete e um carro de passeio. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a semana.>

A BR-116 concentrou o maior número de óbitos no período, com dez mortes em trechos que passam por municípios como Poções, Vitória da Conquista, Tucano, Cândido Sales e Feira de Santana. Também houve mortes nas BRs 101, 110, 324, 235 e 242, em cidades como Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Casa Nova, Seabra e Santa Brígida. >

Ferry-boat

O sistema ferry-boat opera de forma ininterrupta entre esta terça (24) e quarta-feira (25), para atender o aumento da demanda. As viagens ocorrem de hora em hora, nos dois terminais, de São Joaquim e de Bom Despacho, com saídas extras de acordo com a demanda e com a disponibilidade da frota.>

Na tarde desta terça-feira (24), a fila de espera no terminal Bom Despacho, em Itaparica, é de mais de três horas de espera, de acordo com a Internacional Travessias, que opera o sistema. No terminal São Joaquim, em Salvador, não havia registro de filas, às 15 horas. A população conta com quatro embarcações: Anna Nery, Dorival Caymmi, Pinheiro e Zumbi dos Palmares. >