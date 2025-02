SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO

Operação dos bombeiros para extinguir incêndio em casarão dura 25 horas

Imóvel na Rua dos Perdões está interditado

Depois de cerca de 25 horas de atuação, o incêndio que atingiu um casarão no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, foi extinto às 20h desta sexta-feira (21). O combate começou por volta das 19h de quinta (20) e, por volta das 21h40, as chamas foram confinadas e se iniciou o trabalho de rescaldo, quando os militares reviram todo o material para evitar possíveis reignições. Ninguém ficou ferido, e a causa do incêndio ainda é desconhecida.>