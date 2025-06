SALVADOR

Desabamento parcial atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo

Imóvel foi atingido por um incêndio em fevereiro

Wendel de Novais

Publicado em 23 de junho de 2025 às 10:28

Paredes internas desabaram e estrutura caiu para fora de casarão Crédito: Codesal

Um casarão localizado na Rua dos Perdões, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, voltou a assustar moradores na noite de domingo (22). O imóvel, que está desocupado após registrar um incêndio de grandes proporções em fevereiro, teve um desabamento parcial, com queda de parte da estrutura interna e externa. >

Mesmo com o susto, ninguém estava perto do local e não houve feridos. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os agentes foram acionados para a ocorrência por volta das 17h50. A vistoria no imóvel concluiu que parede internas desabaram e fizeram que uma nuvem de fumaça tomasse a região. Por isso, moradores ficaram assustados. >

Mesmo com o desabamento do interno, parte das estruturas caíram em uma travessa que fica ao lado do imóvel e o local precisou passar por interdição. O imóvel está isolado desde fevereiro, quando pegou fogo e tinha pessoas morando nele. O bem é privado, mas não houve movimentação para demolição.>