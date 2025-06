saúde

7 mitos e verdades comuns sobre o diabetes

Doença crônica exige cuidado contínuo para evitar complicações e garantir a saúde do paciente

No Dia Nacional do Diabetes, em 26 de junho, se reforça o alerta para conscientização e prevenção da doença. Não apenas fatores genéticos, mas a ausência de hábitos saudáveis na alimentação e o estilo de vida sedentário são fatores de risco para seu desenvolvimento. >

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a condição no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030. >

“No Brasil, estima-se que a doença afeta perto de 20 milhões de pessoas, e o alarmante é que muitas delas ainda [estão] sem diagnóstico. Por isso, a conscientização dos riscos, do controle e o acesso à informação são fundamentais para que não se atinja um quadro clínico mais grave, que gere outras complicações sérias que possam colocar em risco a vida do paciente”, alerta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (FTOS-USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN2025. >