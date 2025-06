saúde

Veja os benefícios da pipoca e como consumi-la de forma saudável

Fonte de nutrientes importantes, ela contribui para a saúde de diversas maneiras

Portal Edicase

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:11

A pipoca é um alimento benéfico à saúde Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Nas festas juninas, aquele cheirinho da pipoca estourando na panela é uma tentação. Preparada no óleo, na manteiga, na água, só com sal, com especiarias ou até com cubinhos de queijo, ela ganha um toque especial que agrada aos paladares mais exigentes — até mesmo os de quem está de dieta, pois possui baixo teor calórico. >

“As fibras do milho promovem saciedade e inibem a liberação do hormônio da fome. Ao comermos pipoca, consumimos o grão por inteiro e sem processar, o que nos ajuda a nos sentirmos satisfeitos e evita aquele impulso de beliscar alimentos mais calóricos. Assim, ela pode contribuir para o emagrecimento, pois é mais fácil controlar a vontade de comer […]”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (FTOS-USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e docente da pós-graduação do Curso Nacional de Nutrologia (CNNUTRO). >

Abaixo, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho explica alguns dos benefícios da pipoca para a saúde e como consumi-la de maneira saudável! >

Benefícios da pipoca para a saúde

O milho é uma ótima fonte de fibras, que auxiliam na saúde digestiva e no bom funcionamento do intestino. Contudo, para isso, é importante beber bastante líquido junto, para auxiliar em um trânsito intestinal adequado. As fibras também ajudam a controlar a glicemia, a reduzir o risco de doenças cardíacas e a equilibrar os níveis de colesterol (LDL e HDL). Além disso, possui teor reduzido de gorduras saturadas e seus óleos naturais são saudáveis e essenciais ao organismo. >

Nutrientes presentes na pipoca

A casca do milho contém polifenóis com ação antioxidante. Esses compostos combatem os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e retardando o envelhecimento. Também colaboram com a integridade da pele e a proteção celular. Além disso, os grãos são ricos em vitaminas do complexo B, importantes para o sistema nervoso, imunológico e digestivo, além de manter pele, unhas e cabelos saudáveis. >

A tiamina (B1) e niacina (B3) são essenciais para a conversão dos alimentos em energia. A B6 é fonte de serotonina , substância que ajuda na sensação de bem-estar e relaxamento e a melhorar o humor, pois age diretamente no cérebro. O manganês faz bem ao cérebro e o magnésio, à regularidade dos batimentos cardíacos e fortalecimento dos ossos. >

Opções de consumo mais saudáveis

A recomendação para o consumo da pipoca é de 20 g (ou uma xícara de chá e meia) por dia. Mas é essencial cuidado com a maneira de prepará-la: quanto mais óleo ou manteiga, maior a quantidade das calorias. A regra é: quanto menos gordura , melhor. Isso vale também para as pipocas doces. >

A pipoca doce pode ser consumida, mas com moderação. Tanto na versão salgada quanto na doce, evite exageros no sal e no açúcar. Para dar sabor, experimente usar temperos naturais como páprica, orégano, salsinha ou açafrão. >

A pipoca doce tem cerca de 47 calorias Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

Calorias da pipoca

Uma xícara de chá de pipoca simples, sem manteiga ou açúcar adicionado, tem cerca de 30 calorias. Quando preparada com óleo há 40 calorias; no micro-ondas, 44 calorias e com açúcar, 47 calorias. >

Dica: não devore aquele balde inteiro sozinho! Compartilhar com alguém é uma forma simples de consumir uma porção menor e “economizar” calorias . >

Pipoca de micro-ondas

A pipoca de micro-ondas é um alimento industrializado e, em geral, contém altos níveis de sódio, gorduras e conservantes. Por isso, é essencial conferir o rótulo. >

O milho natural é sempre a melhor opção. Mas dá para usar o micro-ondas. Basta misturar os grãos com água em recipientes de vidro cobertos com filme plástico e com furinhos (de um garfo ou faca) para o ar sair. Outra alternativa são os sacos de papel, próprios para micro-ondas, que devem ser dobrados apenas nas pontas e não amassados, para que a temperatura, gerada pelo micro-ondas, possa estourar os grãos. >

Inserindo a pipoca na dieta

A pipoca pode ser uma boa substituta para o lanche entre as refeições. Se combinada com uma fonte de proteína, a saciedade aumenta. Mas atenção: nada de exageros. O ideal é consumir com moderação e orientação de um especialista. >

Cuidados com o consumo

Pessoas com distúrbios digestivos, como Síndrome do Intestino Irritável (SII) ou diverticulite, podem apresentar desconforto com o consumo, pois a pipoca pode ser difícil de digerir por conta das partes mais duras do grão. Além disso, casos raros de alergia ao milho exigem restrição. Fora isso, é uma opção segura até para quem tem intolerância ao glúten ou à lactose. Para crianças, o ideal é consumir apenas a partir dos 4 anos, para evitar riscos de engasgo ou até de broncoaspirar. >