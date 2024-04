INFRAESTRUTURA

Prefeitura entrega contenções de encostas na Caixa d'Água

As obras beneficiam cerca de 100 moradores que vivem na localidade

O prefeito Bruno Reis entregou, na manhã desta segunda-feira (29), duas contenções de encosta na Rua Pedro Ivo e na Avenida Teles, no bairro da Caixa d’Água. As obras beneficiam cerca de 100 moradores que vivem nesses locais.

"Agora estamos proporcionando que milhares de pessoas possam, no período das chuvas, ter a certeza que, no local onde moram, estão protegidas", disse Bruno Reis. O prefeito destacou que, nos últimos anos, foram investidos mais de R$ 400 milhões em 507 obras.

"Hoje, Salvador é uma cidade muito mais preparada, muito mais resiliente. Passamos pelo período das chuvas com uma resistência maior e o grande exemplo foi o mês de abril. Choveu, nesse período, 804 mm, três vezes mais do que o previsto, e a maior chuva dos últimos 30 anos. Nós não tivemos desabamentos e não perdemos uma única vida", completou Bruno.

A vendedora Joesilda Pereira Santos, 49 anos, mora sob a encosta da Pedro Ivo há 38 anos. No passado, ela foi vítima de um deslizamento, quando o barro invadiu o fundo da sua casa, o que a fez perder móveis e eletrodomésticos. “Minha situação aqui era feia demais. Eu digo a você que não dormia, não tinha paz, na verdade ninguém na minha casa tinha paz. Meu filho de 10 anos, Enzo, ficava preocupado, dizendo ‘minha mãe, vá olhar o fundo pra ver como é que tá’. Encharcava toda a casa no inverno”, contou.

Sua casa foi diretamente beneficiada pela encosta, criando até um espaço seguro de lazer nos fundos. “Pense aí numa tranquilidade, num sono de paz agora. Pode cair toró, trovoada, não vou ter a menor preocupação. Só agradecimento, primeiro a Deus, que iluminou a cabeça do povo da prefeitura. É só alegria agora, só felicidade. Todo mundo tá me cobrando fazer um churrasco aí no fundo, vou ter que fazer aqui para a inauguração”, comemorou Joesilda.