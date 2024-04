SAÚDE

Mioma no útero: entenda tipos, sintomas e formas de tratamento

Sintomas provocados pelos nódulos comprometem saúde física e psicológica, atrapalhando as atividades cotidianas. Saiba mais sobre os miomas uterinos

Agência Einstein

Publicado em 27 de abril de 2024 às 08:01

Muitos miomas são assintomáticos, porém, quanso se apresentam, os sintomas podem ser intensos e muito prejudiciais Crédito: Pexels

Metade da população feminina em idade fértil tem miomas no útero, apontam estimativas. Enquanto cerca de 80% não apresentam sintomas, os 20% que apresentam sangramento intenso e frequente, cólicas, aumento abdominal e/ou desconforto durante as relações sexuais podem sofrer um impacto significativo na qualidade de vida e na saúde física e mental. Foi o que apontou recentemente uma revisão de artigos científicos realizada nos Estados Unidos e publicada no início deste ano no periódico Fertility and Sterility.

Outro trabalho estadunidense, publicado na revista científica Obstetrics & Gynecology, foi ainda mais longe e revelou que mulheres que passaram uma histerectomia (a retirada cirúrgica do útero por causa de sintomas relacionados aos miomas) apresentaram, antes da operação, um comprometimento de sua qualidade de vida maior do que as que tinham sido diagnosticadas com doença pulmonar crônica, artrite, hipertensão ou doenças cardíacas.

A explicação para esse impacto no dia a dia envolve questões físicas, que variam dependendo do tamanho, da quantidade e da localização dos miomas.

Quando é submucoso, ou seja, está localizado na camada interna do útero, onde fica o endométrio, por exemplo, o nódulo costuma levar a um fluxo menstrual aumentado ou mesmo a um sangramento acentuado fora do ciclo menstrual, o que muitas vezes desencadeia anemia.

Já miomas muito volumosos podem causar inchaço abdominal e peso na região. “Além disso, podem gerar alterações metabólicas no organismo e, dependendo de onde estiverem instalados, causar a compressão urinária ou intestinal, atrapalhando ou comprometendo o momento em que ela tem que urinar ou evacuar e provocando bastante desconforto”, explica o ginecologista e obstetra Mauricio Abrão, professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo especialistas ouvidos pela Agência Einstein, o aspecto emocional dessas pacientes também acaba abalado. “Muitas ficam ansiosas na hora de sair de casa, com receio de manchar a roupa por causa do sangue ou ter uma crise de cólica, por exemplo. A nossa sociedade, infelizmente, não entende bem esse tipo de problema feminino”, diz o ginecologista e obstetra Eduardo Zlotnik, vice-presidente do conselho do Hospital Israelita Albert Einstein.

Mesmo com a dificuldade de conviver com esses incômodos, as mulheres se sentem obrigadas a cumprir todas as responsabilidades do cotidiano, sem deixar a produtividade cair. Como muitas vezes os sintomas são intensos demais, os médicos explicam que muitas pacientes ficam ansiosas e culpadas por não dar conta de tudo. Esses fatores podem acabar prejudicando as relações familiares, sociais e profissionais, aumentando ainda mais a bola de neve.

Miomas: a importância do tratamento adequado

Como a maioria dos miomas é assintomática, eles só são descobertos durante os exames de rotina indicados pelo ginecologista. Se forem pequenos e não estiverem causando problemas, o especialista vai acompanhar o quadro para ver se há mudanças importantes.

Mesmo assim, é essencial que o médico seja consultado diante de qualquer sintoma que cause estranheza. Caso seja necessário tratar o problema, existem várias opções disponíveis na Medicina.

Se o sangramento não for muito importante, podem ser utilizados hormônios, como os presentes nas pílulas anticoncepcionais; remédios que melhoram a coagulação do sangue; e anti-inflamatórios que diminuam a cólica e o sangramento.

Outro grupo de medicamentos que ajuda a bloquear a produção dos hormônios, reduzindo os sintomas. “Mas eles não podem ser usados a longo prazo porque causam efeitos colaterais, como a diminuição da resistência dos ossos. Por isso, podem ser utilizados em situações pontuais, como quando uma mulher vai ser operada para tratar os miomas, mas está com uma anemia muito forte, o que exige que o sangramento seja controlado antes do procedimento”, diz Zlotnik

Se os remédios não estiverem funcionando, a radiofrequência pode ser utilizada para levar a um aquecimento monitorado dos miomas que desencadeia a sua destruição. Outra opção é a embolização da artéria uterina, um método minimamente invasivo, que provoca o bloqueio das artérias que nutrem o nódulo, provocando a sua morte.

Em alguns casos, a cirurgia é necessária. Ela pode ser realizada através da vagina ou com a ajuda de laparoscopia e cirurgia robótica, usadas no abdômen ou os dois juntos, dependendo do caso.