12 por 8 não é a pressão ideal para todos; entenda

Enquanto o primeiro número indica a pressão com que o sangue é bombeado do coração para o resto do corpo, configurando a sístole, o segundo faz referência à pressão com que ele retorna para dentro do órgão, fazendo o caminho inverso e configurando o processo que é chamado de diástole. De acordo com o cardiologista Luiz Ritt, diversos estudos já comprovaram que pacientes que se mantiveram com a pressão em torno de 12 por 8 tiveram menos eventos cardiovasculares, de modo que esse valor segue sendo referencial, como também é defendido pelo cardiologista Nivaldo Filgueiras. No entanto, Ritt tranquiliza quem não consegue chegar a essa meta. “Existem aquelas pessoas que naturalmente têm a pressão mais baixa, então está tudo ok, porque é natural da pessoa”, diz.