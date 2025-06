RIO DE JANEIRO

Ladrão atira em vítima de assalto por não ter iPhone que ele queria

Tiro atravessou as mãos, erguidas em tentativa de defesa

Um assalto no Rio de Janeiro terminou com uma mulher ferida a tiros após o criminoso rejeitar o celular que ela entregou. Melissa Cristina Gouveia, de 45 anos, foi abordada por um homem armado na noite de terça-feira (24) enquanto estacionava em frente à sua casa, na na Rua Evaristo de Morais, em Vila Valqueire.>

O assaltante, que exigia um modelo específico de iPhone, revistou os pertences da vítima e, ao perceber que o aparelho não era o desejado, disparou contra ela. "Ele jogou as coisas dela no carro e deu um tiro nela. Ela tentou se proteger, e o tiro atravessou as duas mãos", contou Patrícia Fragasso, vizinha que prestou os primeiros socorros, a O Globo.>