Bolsonaro enfrenta crises de soluço, mas mantém agenda em Belo Horizonte

Para médicos problemas atuais do ex-presidente têm relação com alimentação

Carol Neves

Publicado em 26 de junho de 2025 às 09:23

Jair Bolsonaro Crédito: Ton Molina/STF

Mesmo alertado por seu médico a não viajar e a diminuir o ritmo, Jair Bolsonaro (PL) embarcou para Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (25). A recomendação médica foi feita ainda na porta do hospital, após exames recentes. Ignorando o conselho de repouso, o ex-presidente seguiu com a agenda marcada em Minas Gerais. As informações são do Uol. >

Na capital mineira, Bolsonaro tem três compromissos previstos. A confirmação da viagem foi feita por ele mesmo, em conversa com o deputado federal Domingos Sávio, que preside o PL no estado. O deslocamento acontece um dia depois de Bolsonaro admitir que ainda sofre com crises de soluço. Durante uma entrevista à Rádio AuriVerde, o ex-presidente comentou: “Tô soluçando aqui. Pessoal deve estar percebendo”.>

Fontes que estiveram com Bolsonaro recentemente relataram que os soluços têm sido constantes e chegaram a interromper falas. Elas também notaram que ele ainda não recuperou completamente a aparência após a cirurgia realizada em abril.>

Segundo o próprio ex-presidente, os soluços são intensos e chegam a provocar vômitos até dez vezes por dia. Esses sintomas, inclusive, o forçaram a cancelar uma viagem a Goiás durante o feriado de Corpus Christi.>

No sábado, ele passou por novos exames. De acordo com o cirurgião Cláudio Birolini, que o operou, os resultados foram bons e não há sinais de complicações relacionadas ao procedimento anterior. Segundo Birolini, o problema atual seria decorrente da maneira como Bolsonaro se alimenta. O médico recomendou que ele mastigue melhor os alimentos e coma com mais calma.>

Apesar do quadro de saúde, a programação da visita a Belo Horizonte foi mantida, mas adaptada. Domingos Sávio afirmou que preparou uma “agenda leve”. Para evitar aglomerações, o local de um almoço com parlamentares não foi divulgado. O encontro contará com deputados federais e estaduais de Minas Gerais.>

Antes disso, Bolsonaro tomará café da manhã com o vice-governador Mateus Simões (Novo), que está no comando do estado enquanto Romeu Zema cumpre agenda no Japão. A pauta da conversa será a dívida pública de Minas.>