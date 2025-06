ESTADO DE SAÚDE

Bolsonaro teve provável quadro de pneumonia viral, diz médico

Ex-presidente, internado na sexta (20), reclama de soluços 24h por dia

Após passar por uma bateria de exames em Brasília na manhã deste sábado (21), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com provável quadro de pneumonia viral, informou o médico Claudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, em entrevista a jornalistas. >

Bolsonaro passou por uma bateria de exames no hospital DF Star após se sentir mal durante agendas em Goiás na sexta-feira (20). Segundo Birolini, que realizou uma cirurgia em Bolsonaro há cerca de dois meses para tratar um descolamento da parede abdominal, os exames já estavam previstos para duas semanas atrás, quando o ex-presidente esteve em Brasília para depor no inquérito que apura tentativa de golpe, mas acabaram remarcados para a próxima segunda-feira. Com o mal-estar, a equipe médica optou por antecipá-los.>