ALERTA

Salvador: Já choveu o dobro do esperado para o mês de abril

De acordo com a Defesa Civil do município, choveu 567,4 mm nesses 17 dias

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 10:43

Chuva em Salvador Crédito: Leitor CORREIO

Até as 10h desta quarta-feira (17), a cidade de Salvador já tinha registrado o dobro da chuva esperada para o mês de abril. De acordo com a Defesa Civil do município, choveu 567,4 mm nesses 17 dias do mês, quando o esperado era 284,9 mm.

No bairro da Pituba, ainda de acordo com a Defesa Civil, choveu mais que a média da capital, com 585,8 mm registrados nos primeiros 17 dias do mês.

Com as chuvas que atingiram a capital baiana, a Codesal voltou ao nível de alerta instalado na semana passada. Isso porque há risco de deslizamentos de terra e previsão de que os volumes pluviométricos continuem altos.