Codesal registra mais de 250 ocorrências relacionadas à chuva nesta terça-feira

A previsão é que as chuvas continuem até a próxima quinta-feira

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 20:52

Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 260 incidentes causados pelas fortes chuvas que atingiram Salvador. Até as 21h desta terça-feira (16), a região mais afetada tinha sido o bairro de Pau da Lima, com 41 ocorrências, seguido por Cajazeiras, com 37 casos e Cabula/Tancredo Neves com 36 atendimentos.

Os principais incidentes registrados nesta terça foram ameaças de desabamento, com 55 atendimentos, seguidos por deslizamentos de terra e ameaças de deslizamento com 54 e 48 ocorrências respectivamente. Outras 41 acionamentos foram feitos para a avaliação de imóveis alagados.

Três sirenes do Sistema de Alerta e Alarme da Codesal foram acionadas nas comunidades de Creche, em Castelo Branco, Bosque Real, em Sete de Abril e Moscou, no bairro de Castelo Branco. De acordo com a Codesal, o acionamento ocorre devido ao registro de mais de 150mm de chuva em um período de 72 horas.

Até as 21h, os maiores acumulados de chuva em um período de 24 horas foram registrados nos bairros de Ondina, com 67,8mm, Liberdade-Vila Sabiá (61,8mm) e Chapada do Rio Vermelho (61,2mm).