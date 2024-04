CLIMA

Salvador amanhece com chuva e neblina

Salvador amanheceu com chuva e com neblina em alguns bairros, nesta quarta-feira (17). No bairro da Graça, é difícil ver os prédios mais distantes devido à neblina. A temperatura mínima chegou a 24,4º C, mas a sensação térmica continua alta, 28,3ºC.