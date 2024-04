COMUNICAÇÃO

ABI lança guia para jornalistas sobre coberturas de feminicídios

Objetivo é orientar as redações para evitar estereótipos e revitimização

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) lançou, nesta terça-feira (30), um Protocolo Antifeminicídio – Guia de Boas Práticas para a Cobertura Jornalística. O documento é voltado para jornalistas e profissionais da comunicação e apresenta orientações para a cobertura desse tipo de crime, com o objetivo de evitar a construção de estereótipos e o fenômeno da revitimização.

Inicialmente o material está disponível em formato e-book. O lançamento ocorreu na sede da ABI, no Centro Histórico, e contou com a presença de jornalistas, representantes de veículos de imprensa e de instituições públicas.

Segundo a Associação, a intenção é combater a passividade e estimular a denúncia e as medidas de prevenção. A vice-presidente da entidade, Suely Temporal, explicou que o guia é uma prestação de serviços da ABI para toda a sociedade, uma vez que é através dos jornalistas que as pessoas se informam.

Durante o evento, foram citados dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia que apontam que, entre 2017 e 2023, foram registrados 672 feminicídios na Bahia, sendo que 92,6% dos crimes foram cometidos por companheiros ou ex-namorados das vítimas. Outro levantamento apontou que, em 2024, até fevereiro, já haviam sido registrados 7.800 boletins de ocorrência, no âmbito da Lei Maria da Penha em todo o estado.

Os dados foram produzidos em cooperação com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O protocolo especifica o que é o crime de feminicídio, apresenta orientações para uma investigação séria sobre esses casos e as consequências legais das distintas formas de violências contra a mulher.

O documento também tem dados estatísticos, indicação de fontes e de redes de acolhimento. O protocolo é uma produção editorial da ABI e foi proposto, escrito e defendido pelas mulheres da instituição, com o patrocínio da agência ATcom e apoio institucional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia (Sinjorba) e da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). O projeto gráfico é assinado pela designer Daniela Alfaya.